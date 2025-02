Prometeon resta al fianco di Toprak Razgatlıoglu nella superbike

Prometeon, azienda che opera nel settore dei pneumatici Industrial, agro e Otr, annuncia il rinnovo della partnership con il campione del mondo superbike 2024 Toprak Razgatlıoglu. La collaborazione conferma "l'impegno e l'interesse di Prometeon per il mondo del motorsport", spiega una nota.

Nato nel 1996 in Turchia, Toprak Razgatlıoglu è uno dei piloti più spettacolari e talentuosi della superbike. Dopo il debutto nel mondiale nel 2018, si è imposto rapidamente grazie al suo stile di guida aggressivo e alle sue incredibili staccate. Nel 2021, in sella alla Yamaha, è diventato il primo campione turco della categoria. Nel 2024 ha replicato l'impresa con Bmw. Prometeon ha scelto di continuare a supportare Razgatlıoglu perché "incarna perfettamente i valori del Gruppo: determinazione, ambizione e costante ricerca dell'eccellenza", prosegue la nota.

"Siamo estremamente orgogliosi di continuare questa collaborazione con un campione del calibro di Toprak Razgatlıoglu, la cui grinta e determinazione rispecchiano perfettamente i valori di Prometeon", afferma Maurizio Sala, ceo region middle east & Africa di Prometeon. "Toprak - aggiunge - è un pilota straordinario, che sa emozionare il pubblico con il suo talento e il suo stile di guida unico, ed è proprio questa capacità di spingersi sempre oltre i limiti che lo rende un partner ideale per Prometeon. Questa partnership rappresenta un'opportunità di rafforzare la nostra presenza internazionale, avvicinarci a una community globale di appassionati e raccontare il nostro impegno per l'innovazione in un contesto altamente competitivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA