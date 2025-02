Nel 2024 la Lombardia sesta in Italia per sistema di welfare

Nel 2024 la Lombardia si è posizionata al sesto posto della classifica nazionale per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. Il dato emerge dalle graduatorie del 'Welfare Italia Index 2024' (strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire) realizzato da 'Welfare, Italia', Think tank nato su iniziativa del gruppo Unipol in collaborazione con The European House - Ambrosetti (Teha).

Dall'analisi dei dati emerge che la Lombardia ottiene un punteggio di 76 per gli indicatori di spesa, posizionandosi al settimo posto a livello nazionale, e un punteggio di 74,9 per gli indicatori strutturali, sempre al settimo posto. La Regione si distingue per la spesa previdenziale media destinata alla popolazione over 65, collocandosi al primo posto in Italia con 1.615 euro, a fronte di una media nazionale di 1.259 euro.

Il Welfare Italia Index è basato su 22 'Key performance indicator' che misurano dimensioni di input (ovvero indicatori di spesa - pubblica e privata - in welfare che raffigurano quante risorse sono allocate in un determinato territorio) e dimensione di output (ovvero indicatori strutturali che rappresentano il contesto socio-economico in cui si inserisce la spesa in welfare).

Tra gli altri parametri la Lombardia si posiziona al secondo posto a livello nazionale per spesa sanitaria privata pro-capite, contributi sociali riscossi dagli enti di previdenza e contributo medio destinato alle forme pensionistiche integrative. Migliora di 5 posizioni per il tasso di dispersione scolastica, salendo al sesto posto con un valore del 7,8% (in calo rispetto al 9,9% dell'anno precedente e al di sotto della media nazionale del 10,5%).

La Lombardia è al terzo posto per minor tasso di disoccupazione della popolazione over 15 anni, pari al 4%, ben al di sotto della media nazionale del 7,7%.



