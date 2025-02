L'istituto Marangoni compie 90 anni e apre sede a Riyadh

Per i suoi 90 anni, l'Istituto Marangoni - nato a Milano nel 1935 come Istituto Artistico dell'Abbigliamento Marangoni - porta la sua sede milanese nello storico Palazzo Turati, apre un nuovo campus a Parigi e si espande in Arabia Saudita, con un'inaugurazione a Riyadh prevista ad agosto.

Dall'anno accademico 2025/26, l'Istituto - che ha formato creativi come Domenico Dolce, Alessandro Sartori, Paula Cademartori, Gilda Ambrosio - si trasferisce a Palazzo Turati, dove nascerà un nuovo campus di oltre 9.000 mq con tanto di terrazza panoramica per eventi e presentazioni.

Oltre al nuovo campus parigino, al 15 di rue Boissière, l'Istituto aprirà la sua prima sede in Arabia Saudita, diventando il primo gruppo di istruzione superiore internazionale con un focus sul lusso a stabilirsi a Riyadh.

Un'iniziativa che si inserisce nella strategia di espansione del Gruppo nei mercati chiave della moda e del lusso.

Parallelamente all'espansione fisica, l'Istituto lancia la Immersive Virtual School, campus digitale che ridefinisce i confini della formazione combinando tecnologie all'avanguardia con un approccio collaborativo ed esperienziale.

"Celebrare i 90 anni di Istituto Marangoni - commenta Stefania Valenti, Managing Director - significa onorare una storia di eccellenza nella formazione e guardare al futuro con visione e innovazione. Con le nuove sedi di Milano e Parigi, l'apertura della scuola di Riyadh e il lancio della Immersive Virtual School, rafforziamo il nostro impegno nel formare le nuove generazioni di talenti creativi, dotandole anche delle competenze digitali più avanzate".



