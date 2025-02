La Polizia diventa un fumetto con il Commissario Mascherpa

Il baffuto commissario Mascherpa indaga in una città della Calabria, si muove a bordo di una Citroen Due Cavalli e ama Vasco Rossi. Realizzato in collaborazione con Mondadori, il commissario rappresenta l'esordio della Polizia nel mondo dei fumetti e l'idea è di Annalisa Bucchieri, direttrice di Polizia Moderna che con questa "docufiction", ma cartacea ha inteso avvicinare i giovani al mondo della Polizia di Stato. "Da La Rosa d'Argento a L'Imboscata: Le indagini del commissario Mascherpa" si intitola la collana presentata oggi alla Mondadori di Milano, alla presenza del capo della Polizia Vittorio Pisani e del direttore marketing della Mondadori Retail Carmine Perna. La partnership tra Polizia di Stato e Mondadori permetterà alla graphic novel "Il Commissario Mascherpa" di essere disponibile, con i suoi sette volumi attuali, in tutte le librerie del gruppo, in modo da poter contribuire al progetto di solidarietà del Piano "Marco Valerio", istituito per sostenere i figli minori dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie, come ha spiegato Massimo Montebove, poliziotto che riceve il sostegno del piano assistenziale per la figlia Lavinia affetta da una grave disabilità.

All'evento, erano presenti Claudio Sgaraglia e Bruno Megale, prefetto e questore di Milano, e Serafina Fascina, direttore del Fondo assistenza della Polizia di Stato. Le avventure del commissario Mascherpa sono disegnate da Daniele Bigliardo (già penna del commissario Ricciardi) e collaboratore per anni del regista Mario Martone.

ll prefetto Pisani ha sottolineato come i fumetti, "con cui molti sono cresciuti, sono evocativi spesso del concetto di bene che prevale sul male e in quanto tali sono strumenti educativi che vanno recuperati e integrati". Ha poi evidenziato "quanto eventi come quello odierno ci ricordino che la Polizia di Stato è una grande famiglia e, in quanto tale, c'è bisogno di prendersi cura di tutti". "Lo si fa - ha concluso il capo della Polizia - anche con iniziative come il commissario Mascherpa i cui ricavi sono devoluti al piano di assistenza Marco Valerio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA