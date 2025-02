Il museo Mudec di Milano apre le porte dei suoi depositi

Il museo delle Culture Mudec di Milano apre le porte dei suoi depositi ai visitatori a partire dal 22 febbraio, ogni ultimo sabato del mese.

Negli spazi del museo riservati alla conservazione e allo studio - aperti generalmente solo su appuntamento - le opere del patrimonio sono organizzate per contesti di provenienza geografica: dall'Africa all'Asia, dalle Americhe all'Oceania. A queste sezioni si affiancano tre aree tematiche dedicate a strumenti musicali, cappelli e ventagli provenienti da tutto il mondo.

I visitatori potranno accedere ai depositi divisi in piccoli gruppi di massimo nove persone con turni di 30 minuti.

L'iniziativa nasce dalla coprogettazione con il Comune di Milano del Touring Club Italiano, nell'ambito del progetto nazionale di cittadinanza attiva 'Aperti per Voi' - in cui sono coinvolti anche il Museo di Storia Naturale, l'Acquario Civico, il Civico Tempio di San Sebastiano - con l'obiettivo di valorizzare il volontariato civico e l'impegno dei cittadini nel prendersi cura della città come bene comune.



