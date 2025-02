'I funerali dell'anarchico Pinelli' al Museo del 900 a Milano

Da domani il capolavoro di Enrico Baj 'I funerali dell'anarchico Pinelli' potrà essere ammirato da tutti grazie alla collocazione definita dell'opera al Museo del Novecento di Milano in una sala monografica dedicata all'artista, all'interno della Galleria 'Gesti e processi' recentemente riallestita.

L'imponente quadro di Baj, realizzato nel 1972, è dedicato alla morte del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli che morì cadendo da una finestra della questura di Milano ingiustamente accusato della strage di piazza Fontana. L'opera trova così una collocazione definitiva dopo anni in cui non è stata esposta.

"Con questa collocazione permanente, l'opera viene restituita alla città, arricchendo il percorso del museo e invitando il pubblico a riflettere sulla rilevanza dell'arte contemporanea nella costruzione della nostra memoria collettiva", ha detto l'assessore milanese alla Cultura Tommaso Sacchi.

'I funerali dell'anarchico Pinelli' fa riferimento a Guernica di Picasso, nell'impianto compositivo, nelle figure scomposte e nelle espressioni sconvolte dallo sgomento e dal terrore. L'installazione completa il percorso espositivo della Galleria "Gesti e processi" che vede protagonisti opere e movimenti artistici che hanno contraddistinto Milano dagli anni Sessanta agli anni Novanta.



