Esalazioni di monossido, grave un uomo morto il suo gatto

Un grave incidente domestico si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano in un appartamento dove viveva una coppia con i loro due gatti. Ad avere la peggio sono stati l'uomo, ricoverato in codice rosso per inalazione di monossido di carbonio, e uno dei due mici, mentre la compagna e l'altro animale non sono stati intossicati.

E' accaduto in via Pepe, nella zona nord della città, intorno all'1.30. Sul posto sono arrivati i Vdf e il 118, che ha trasportato un uomo di 32 anni, intossicato gravemente, all'ospedale di Niguarda per un trattamento iperbarico d'emergenza. La compagna, di 44 anni, e uno dei due gatti che vivevano con loro, non hanno avuto bisogno di cure. L'altro felino è morto.

I pompieri e l'Ats, durante una prima ispezione, hanno verificato che le esalazioni provenivano dallo scaldabagno.

L'appartamento è al momento sotto sequestro.



