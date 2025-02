Edison Next e Comune Cesano Boscone ampliano teleriscaldamento

Edison Next, società del gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, e il Comune di Cesano Boscone avviano i lavori di ampliamento dell'esistente impianto di teleriscaldamento a biomassa legnosa proveniente da filiera corta.

L'impianto di teleriscaldamento oggetto dell'estensione è quello che Edison Next ha rilevato a ottobre 2023 tramite l'acquisizione del 100% di Prometheus Energia e si compone di un impianto cogenerativo (che produce energia elettrica e calore da un'unica fonte di energia) con potenza pari a 1 Mw elettrico e circa 13 Mw termici. I lavori di ampliamento permetteranno di estendere la rete di distribuzione di 12,5 chilometri, passando dagli attuali 2 chilometri a 14,5 chilometri complessivi e di ampliare il bacino di utenze pubbliche, del terziario e private, passando dalle attuali circa 1.600 famiglie con un fabbisogno termico annuo pari a 14 Gwh a un totale corrispondente a circa 7.000 famiglie con un fabbisogno termico annuo di circa 70 Gwh.

"L'avvio del cantiere arriva a valle di un periodo di intenso lavoro a quattro mani con il Comune e dimostra che la collaborazione tra pubblico e privato permette di mettere a terra in modo efficace iniziative di ampio respiro che vanno a favore della comunità", afferma Francesco Demichelis di Edison Next.

"L'ampliamento della rete di teleriscaldamento è un'opportunità importante per il nostro territorio, non solo per il cospicuo finanziamento Pnrr ottenuto dai gestori della centrale, ma anche perché permette di unire due problematiche che stanno a cuore della nostra amministrazione: la sostenibilità ambientale e le azioni a supporto delle fasce più fragili della nostra popolazione", afferma il sindaco Marco Pozza.



