Al Memoriale della Shoah 300mila euro con il Dl Cultura

È "una proposta coraggiosa e di sostanza" quella di uno stanziamento di 300mila euro all'anno per il Memoriale della Shoah di Milano previsto dal Dl Cultura oggi approvato al Senato. Così lo definisce la fondazione che sottolinea come si sia trattato di una decisione bipartisan.

Una scelta frutto della collaborazione di Ministero della Cultura, dell'Istruzione e della Università e di un emendamento di FdI "sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari" che è "un impegno del Parlamento nella conservazione della Memoria".

Di "gratitudine ha parlato il presidente della fondazione Memoriale Roberto Jarach. "Per un ente culturale poter ora contare su un supporto annuo di questa entità - ha osservato - significa sostanzialmente due cose: innovazione nelle proposte didattiche e culturali e maggiori opportunità per il pubblico, composto principalmente da giovani. È un riconoscimento del valore culturale di questa Fondazione e senza ombra di dubbio dell'importanza del lavoro di Testimonianza portato avanti dalla senatrice Liliana Segre, che deportata da qui verso Auschwitz all'età di 13 anni, ha sempre ricordato quanto visitare i luoghi della Memoria sia fondamentale per conoscere il nostro presente.

Soprattutto luoghi come questo, che raccontano in maniera chiara la Storia del nostro Paese".

Il finanziamento verrà utilizzato soprattutto "per la formazione e comunicazione" ha aggiunto la vicepresidente Milena Santerini. "Il Memoriale - ha ricordato - in questi anni è divenuto non solo un luogo di Memoria storica ma soprattutto di confronto con le problematiche attuali. Questo supporto non è 'solo' economico, è prima di ogni cosa un segnale il riconoscimento di un lavoro importante e al passo con il presente. Siamo riconoscenti ai ministri promotori, sarà una spinta anche a promuovere le nuove iniziative indirizzate soprattutto agli studenti".



