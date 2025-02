Accordo tra Intermarine e Abu Dhabi Ship Building

Edge, holding di Abu Dhabi Ship Building (Adsb), società che opera nella progettazione, costruzione, riparazione, manutenzione di navi militari e commerciali ha siglato un protocollo d'intesa con Intermarine, società del gruppo Immsi che opera nella progettazione e produzione di navi cacciamine.

L'accordo pone le basi per future collaborazioni e mira a creare nuove opportunità commerciali nei mercati locali e internazionali attraverso soluzioni tecnologiche avanzate. Il memorandum, firmato da David Massey, amministratore delegato di Adsb, e da Livio Corghi, amministratore delegato di Intermarine, nel corso della terza giornata dell'international defence exhibition and conference, in corso ad Abu Dhabi.

"Questo accordo segna un passo importante nel rafforzamento delle capacità di Adsb attraverso partnership strategiche", afferma Massey. "Lavorando - aggiunge - a stretto contatto con Intermarine, possiamo sfruttare le nostre competenze congiunte per migliorare le nostre offerte per i clienti negli Emirati Arabi Uniti e non solo. Questa collaborazione riflette la nostra comune ambizione di guidare l'innovazione nella costruzione navale e di fornire soluzioni marittime avanzate su misura per le esigenze operative in evoluzione".

"Siamo lieti di firmare questo accordo, che getta le basi per una futura collaborazione strutturata tra le due aziende", evidenzia Corghi. "Unendo i nostri punti di forza - prosegue - e sfruttando le sinergie, puntiamo a creare valore aggiunto e a fornire soluzioni tecnologicamente avanzate. Questa collaborazione rappresenta anche il nostro impegno e la nostra intenzione di rafforzare la nostra posizione negli Emirati Arabi Uniti".



