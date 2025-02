A Milano gli 'Stati generali dell'Intelligenza artificiale'

Oltre 160 esperti di fama internazionale, 50 tra sponsor ed espositori, aziende leader, startup e istituzioni si danno appuntamento a Milano il 26 e il 27 febbraio per gli Stati generali dell'Intelligenza Artificiale. E' stata presentata la seconda edizione di AI Festival, il Festival internazionale sull'Intelligenza Artificiale, organizzato da Search On Media Group e WMF - We Make Future. L'obiettivo è quello di costruire, attraverso il confronto e il dialogo, una visione condivisa sull'applicazione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale in tutti i settori sui quali sta impattando: dalla manifattura alla sanità, dalla finanza alla mobilità.

"L'AI Festival è un foro decisionale di alto livello, dove istituzioni, mondo accademico, imprese e professionisti si confrontano su temi cruciali come la difesa della democrazia e la sovranità digitale in Europa - sottolinea Cosmano Lombardo, founder e Cceo di Search On Media Group ed ideatore di AI Festival e WMF - We Make Future - È essenziale costruire una terza via tra i colossi del tech di Stati Uniti e Cina, delineando un modello indipendente e sostenibile. Si discuterà anche d'integrazione dell'AI nel business e nella filiera produttiva, con particolare attenzione alle Pmi, cuore del tessuto economico italiano".

Il Festival si svolgerà nell'edificio Roentgen dell'Università Bocconi, con il patrocino del Comune di Milano e la partnership tra gli altri di Esa-Agenzia spaziale europea, Intel, Cineca e Yes Milano. La Sala Plenaria sarà il centro dell'AI Festival, dove si susseguiranno gli interventi di esperti internazionali, rappresentanti delle istituzioni e aziende leader del settore, tra cui OpenAI, IBM, Microsoft, Oracle, Intel, Lenovo, IIT - Istituto Italiano di Tecnologia e Human-Centered AI della Stanford University: il focus sarà la governance dell'intelligenza artificiale, la sicurezza, le nuove frontiere tecnologiche e il ruolo dell'AI nello sviluppo economico e territoriale per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Sul palco anche Bruno Frattasi, Direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la Vicepresidente della Camera dei Deputati Anna Ascani nell'intervento "La sfida dell'IA, Europa protagonista".



