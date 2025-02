A Milano entrano in servizio i nuovi tram Tramlink

Arrivano a Milano i nuovi tram Tramlink prodotti dall'azienda spagnola Stadler Valencia e che saranno i primi tram bidirezionali di Milano, con due cabine di guida, capaci di fare l'inversione di marcia in caso di necessità.

La prima vettura numero 7701, svelata oggi al deposito di via Messina durante un incontro alla presenza di Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm, e Iñigo Parra, ceo e presidente esecutivo di Stadler Valencia, da domani inizierà a percorrere le strade della città sulle linee 7 e 31.

Con un investimento complessivo di circa 190 milioni Atm ha affidato a Stadler Valencia, a seguito di una gara a evidenza pubblica, il completo rinnovo dei tram di Milano con 74 nuovi mezzi per una mobilità urbana sempre più sostenibile ed efficiente. I nuovi tram sono lunghi 25 metri e composti da 3 carrozze comunicanti e dispongono di 66 posti a sedere.

Tante le novità a livello di tecnologia, sicurezza e comfort, a partire dal sistema di videosorveglianza con 10 telecamere interne, collegate con la centrale Security di Atm per garantire un presidio costante. Sono dotati inoltre di un sistema infomobilità in tempo reale e di monitor per l'indicazione delle fermate e del percorso, oltre a informazioni generali sullo stato della mobilità cittadina. E in una città sempre connessa, ecco che sono presenti le prese usb per la ricarica degli smartphone montate sui tram.

"I nuovi tram - ha spiegato Giana - sono un ulteriore passo dell'impegno di Atm per rinnovare la flotta dei suoi mezzi, garantendo sempre più una mobilità green e sicura. Un investimento che conferma Milano capitale italiana dei tram come elemento distintivo della città che oggi ha una rete tranviaria di quasi 160 km e 17 linee". "Ai 74 Tramlink - ha aggiunto - entro il 2026 si aggiungeranno i 600 autobus elettrici che porteranno la flotta green oltre il 50%, mentre stanno venendo rinnovati completamente i treni delle linee M1 e M3 della metropolitana. Questo è l'impegno di Atm e del Comune di Milano nell'offrire un trasporto pubblico all'altezza delle aspettative dei cittadini di Milano".



