Un concorso premia le foto degli edifici di culto in Lombardia

Valorizzare gli edifici di culto lombardi, senza distinzione religiosa, attraverso la fotografia.

Questo l'obiettivo del concorso fotografico 'Lombardia da scoprire', organizzato da Proloco Travagliato Aps - Gruppo Fotografico Travagliatese, con la Fondazione civiltà bresciana e Museo nazionale della fotografia di Brescia e il patrocinio di Regione Lombardia, associazione Comuni bresciani e Comune di Travagliato.

Da settembre i primi 50 scatti selezionati saranno a disposizione della scuole interessate ad allestire una mostra nella propria struttura, per sensibilizzare i giovani alla valorizzazione dei luoghi carichi di storia e proporre un dialogo interreligioso.

Il concorso 'I loghi di culto lombardi' è rivolto a professionisti ma anche a semplici appassionati. Per l'assessore della Regione Simona Tironi (istruzione, formazione e lavoro) "sarà un modo per riscoprire il fascino senza tempo di questi luoghi". Per l'assessore Barbara Mazzali (turismo, marketing territoriale e moda) l'anno "ideale era proprio quello del Giubileo 2025".

Per partecipare si dovrà presentare la domanda entro il 30 aprile su 'Lombardia da scoprire' (lombardiadascoprire.it). I vincitori si aggiudicheranno dei buoni per l'acquisto di materiale fotografico: al primo classificato andrà un buono da 600 euro. Inoltre i migliori 50 scatti selezionati saranno esposti in una mostra nella Fondazione Civiltà Bresciana Ets a giugno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA