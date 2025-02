Travolto da un'onda, italiano trovato morto in Portogallo

Le autorità portuali portoghesi hanno diffuso questa mattina un comunicato concernente il ritrovamento di un uomo al largo della località Vila do Conde. Le stesse autorità ritengono possa trattarsi del corpo di Roberto Bertaggia, originario di Veniano (Como) e residente a Nesso, sulle rive del Lago di Como.

Sabato l'uomo era stato travolto da un'onda anomala mentre passeggiava sugli scogli a ridosso del faro di Felgueiras, dove si trovava per trascorrere un fine settimana di vacanza in compagnia di due amici.

A segnalare la presenza del corpo in acqua è stato l'equipaggio di un peschereccio: "I membri dell'equipaggio della stazione di salvataggio di Leixões e i membri del comando locale della polizia marittima di Póvoa de Varzim e Vila do Conde - si legge nel comunicato delle autorità portoghesi - sono immediatamente accorsi sul posto (...) La Polizia Marittima ha raccolto il corpo e lo ha trasportato al molo di Vila do Conde.

Il delegato alla sanità ha redatto un verbale di accertamento della morte e, dopo il contatto con il Pubblico Ministero, la salma è stata trasportata all'Istituto Nazionale di Medicina Legale e Scienze Forensi di Porto da membri dei vigili del fuoco volontari di Vila do Conde".

Roberto Bertaggia lavorava in una lavanderia a Cermenate. La sua famiglia è abbastanza nota nella Bassa



