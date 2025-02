Stefano Boeri: 'Sollevato da scelta gip ma per me danni gravi'

"Sono molto sollevato per la decisione del giudice Iannelli che ha escluso la richiesta di arresti domiciliari a mio carico. Ciò mi permette di proseguire il mio lavoro di architetto e anche di portare a termine l'incarico di presidente di Triennale e di docente del Politecnico di Milano". Così Stefano Boeri in merito al provvedimento con cui il gip di Milano ha rigettato la proposta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura e ha disposto una misura interdittiva nei suoi confronti e nei confronti di Cino Zucchi e Pier Paolo Tamburelli.

"Ribadisco la mia piena fiducia nel lavoro della magistratura - ha proseguito Boeri - e non vedo l'ora di poter chiarire ulteriormente la mia posizione. Non nascondo però la mia inquietudine per tutto quello che ho subito in queste settimane e per i danni irreversibili generati alla mia vita privata e professionale".



