Sostenibilità, presidenza Rus all'Università di Brescia

Il professor Carmine Trecroci, ordinario di Economia all'Università di Brescia, è il nuovo presidente della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus) per il triennio 2025-2027. Succede alla professoressa Patrizia Lombardi, del Politecnico di Torino, che ha ricoperto il ruolo dal 2019 al 2024.

"La realizzazione dello sviluppo sostenibile è oggi, ancora più che in passato, l'unica prospettiva di progresso della nostra società - sottolinea il professor Trecroci -. Le Università della Rus hanno offerto un prezioso impulso e un'adesione creativa, spesso entusiasta, alla sfida esistenziale della 'resilienza trasformativa'. L'immenso patrimonio scientifico e intellettuale delle università italiane sta già sostenendo la transizione sostenibile. La sincerità di questo proposito di cambiamento deve ora riflettersi nella sua attuazione concreta, in un'ottica di coinvolgimento e collaborazione, dimensioni di cui la società italiana ha sempre più bisogno".

Promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) nel 2016, la Rus è la prima iniziativa di coordinamento e condivisione tra 88 Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. Obiettivo principale, la diffusione della cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, sia all'interno che all'esterno degli Atenei, per contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



