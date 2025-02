Revocata amministrazione giudiziaria per Armani Operations

Il Tribunale di Milano ha revocato l'amministrazione giudiziaria, disposta il 3 aprile dello scorso anno, nei confronti della Giorgio Armani Operations spa. La misura di prevenzione era stata disposta nell'ambito dell'inchiesta della Procura con al centro la catena produttiva della società del gruppo della moda, entrambi mai indagati: dagli accertamenti era risultato che, per la realizzazione di borse e cinture, si era rivolta ad aziende appaltatrici le quali a loro volta avrebbero subappaltato il lavoro ad opifici abusivi di titolari cinesi, indagati per caporalato.

Come si legge in una nota del presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, la società "con l'ausilio dei suoi legali e consulenti, operando in sinergia con l'amministratore giudiziario, ha saputo reagire nel modo corretto", facendo del provvedimento "un'occasione di miglioramento e rinnovamento, riscoprendo e adottando iniziative importanti nella prospettiva di prevenire il ripetersi di fenomeni" come quelli che sono stati ricostruiti dai pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone.





