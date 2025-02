Regione Lombardia consegna oltre 300 'giocattoli sospesi'

Oltre 300 giochi raccolti con l'iniziativa del 'Giocattolo sospeso', organizzata a dicembre dalla Regione Lombardia e raccolti anche grazie alla generosità dei dipendenti regionali, sono stati consegnati ai rappresentanti di diversi Centri anti violenza e Case rifugio per essere distribuiti ai loro piccoli ospiti.

Per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, presente alla cerimonia di consegna, ancora una volta "i cittadini lombardi dimostrano di avere un grande cuore".

Il raccoglitore viene infatti installato a dicembre all'ingresso principale del palazzo della Regione "per fare in modo che chiunque possa lasciare un giocattolo come gesto di solidarietà" e "raccoglie adesioni sempre maggiori".

"I lombardi non si dimenticano mai di chi è meno fortunato o sta passando un momento di difficoltà. A loro, e in particolare ai dipendenti della Regione, va il nostro plauso e ringraziamento" conclude.



