Per Milan-Fayenoord off limits metro Porta Genova e Cadorna

Metro rallentate sulla linea 1 e 2 e fermate di Porta Genova e Cadorna off limits a causa di Milan-Fayenoord. Su richiesta della Questura, infatti, come accade per le partite più delicate, i tifosi olandesi - concentrati nella zona dei navigli - sono stati scortati in metro allo stadio dalla stazione di Porta Genova a quella di Cadorna sulla M2 per poi cambiare e arrivare a Lotto con la M1.

Per questo non è stato consentito l'ingresso nelle due stazioni ai non tifosi e i treni non adibiti al loro trasporto hanno saltato le due fermate.

Un annuncio avvisa i passeggeri che "i treni sono fortemente rallentati per lo spostamento dei tifosi allo stadio".



