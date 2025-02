Milano-Cortina prosegue test event con pattinaggio artistico

Milano si prepara al test event olimpico del pattinaggio di figura a meno di un anno dai Giochi invernali di Milano-Cortina. Dopo la tappa finale dell'ISU World Tour di short track del fine settimana, il ghiaccio dell'Unipol Forum di Assago ospita mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio il 'Road to 26 Trophy'.

Tra i 58 atleti, tutti di livello mondiale, pronti ad esibirsi ci sono anche tanti azzurri: Corey Circelli (Icelab) e Nikolaj Memola (Fiamme Azzurre) al maschile, Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) e Marina Piredda (Fiamme Oro) al femminile, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) tra le coppie di artistico, Leia Dozzi e Pietro Papetti (Agorà Skating Team), Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba (Mezzaluna Ghiaccio) nella danza. Su TicketOne sono ancora disponibili i biglietti per entrambe le giornate di gara.

Un'altra occasione per vivere l'atmosfera che si respirerà tra meno di un anno con i Giochi invernali la offre, nel fine settimana a Bormio la Coppa del Mondo di sci alpinismo, disciplina che debutta nel programma dei Giochi invernali.

Organizzato dalla International Ski Mountaineering Federation), il weekend di Coppa del Mondo si apre sabato 22 febbraio con le qualifiche maschili e femminili del format sprint, che si concluderà con le finali del pomeriggio. Domenica 23, invece, sarà la volta della staffetta mista.



