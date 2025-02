Lucia Anile nuova segretaria del Nidil-Cgil di Monza e Brianza

E' Lucia Anile la nuova segretaria generale di Nidil-Cgil di Monza e Brianza. La nomina è stata votata nell'assemblea del sindacato che si occupa delle 'nuove identità di lavoro' ponendosi come organizzazione "di frontiera" in un mercato del lavoro "sempre più frammentato". Anile prende il posto di Lino Ceccarelli, che assumerà un nuovo incarico all'interno della Cgil Monza e Brianza, occupandosi di formazione per la Confederazione.

La nuova segretaria ha iniziato il suo percorso nella Cgil negli anni '90, ricoprendo numerosi incarichi di responsabilità, dalla Filcams di Varese alla Filcams Nazionale, fino al Nidil Nazionale, dove ha seguito temi come il lavoro nello sport, le politiche di genere e la bilateralità.

"Nidil - spiega Anile - è un sindacato di frontiera e cerniera tra lavoro dipendente, flessibile e autonomo, ed è espressione delle nuove identità del lavoro in un mercato sempre più frammentato e complesso. Se vogliamo davvero combattere la precarietà, dobbiamo riaffermare con forza il principio che ogni lavoratore ha diritto alla dignità e a tutele sociali adeguate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA