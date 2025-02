'La Pfm canta De André Anniversary', ora un album e poi il tour

In quello che sarebbe stato il giorno dell'85mo compleanno di Fabrizio De André, la Pfm festeggia con il lancio di un album doppio 'Pfm canta De André Anniversary' registrato dal vivo nelle date 2023-24 del tour in 215 tappe, praticamente tutte soldout, con cui la band dal 2019 ha portato live la musica realizzata con Faber.

Molti dei brani sono quelli dello storico tour con De André e successivo disco del 1979 in cui la band ha riarrangiato le sue canzoni con la propria impronta rock. Un disco entrato nella storia della musica.

Il cd doppio uscirà il 21 febbraio, il vinile e la versione digitale saranno disponibili dal 28. Ma la band non si ferma e annuncia un nuovo tour estivo da aprile che, dopo una pausa a ottobre (con probabile tour in Giappone), riprenderà nei teatri a novembre e anche un nuovo progetto "a breve".

"Fabrizio - ha spiegato Franz Di Cioccio - ha messo la poesia, noi tutto quello che c'era intorno. Abbiamo fatto scopa, 7 bello e primiera e credo che questa cosa resterà nella storia".

"E' un disco che non ha età. E' uscito 45 anni fa ma poteva essere uscito ieri. E' una perla" ha aggiunto Patrick Djivas in conferenza stampa anche con gli altri membri, Lucio Fabbri e Flavio Premoli.



