Giovane trovata morta in un bosco con mani e piedi legati

I carabinieri indagano sulla morte di una 26enne italo-brasiliana, Karine Cogliati, il cui corpo è stato trovato nei boschi di Carate Brianza (Monza), con caviglie e braccia annodate a una felpa, forse utilizzata da qualcuno per spostarlo da un punto a un altro. Un uomo di 46 anni è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per occultamento di cadavere.

A quanto emerso dalle prime indagini dei militari coordinati dalla Procura di Monza, sul corpo della giovane non vi sarebbero segni di violenza. A chiarire le cause del decesso saranno gli esiti dell'autopsia fissata per il 20 febbraio.

La giovane risultava senza fissa dimora da circa sei anni e con problemi di tossicodipendenza, come confermato dalla sua frequentazione al Sert. Al momento l'ipotesi è che possa essere stata colta da un malore a seguito di un'assunzione di stupefacenti.



