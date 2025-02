Fine vita, A.Fontana: 'Bertolaso ha fatto ciò che doveva fare'

Sul fine vita "credo che l'assessore Bertolaso abbia fatto esattamente quello che doveva fare, non poteva sottrarsi a questo obbligo, anche per non mettere in difficoltà le nostre aziende sanitarie che hanno ricevuto la richiesta da parte di questa signora che ha avuto accesso a questa forma". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia, ritornando sulle polemiche in giunta per il primo caso di suicidio assistito in Lombardia, con FdI che ha messo nel mirino l'assessore al Welfare Guido Bertolaso.

Alla domanda sulle dimissioni che Bertolaso avrebbe paventato in giunta, Fontana ha replicato "ma no, non c'è problema", sottolineando che, adesso, "credo che il passaggio successivo sia necessariamente quello di fare una legge nazionale perché la sentenza della Corte costituzionale c'è e dà delle indicazioni molto precise". La sentenza della Consulta "condivide anche quelli che sono i parametri che devono essere rispettati per poter accedere a questo percorso. Adesso bisogna cercare di individuare gli elementi che contribuiscono a creare un'uniformità di risposta" ha concluso il governatore.



