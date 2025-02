A Milano Fashion&Jewels attesi 650 brand, 38% dall'estero

Per scoprire le metamorfosi della moda attraverso i suoi dettagli si apre sabato 22 febbraio a Fiera Milano Fashion&Jewel, evento dedicato al settore dell'accessorio, del gioiello e di tutto ciò che completa l'abbigliamento. Sono attesi 650 brand, il 38% dei quali proviene da 39 diversi Paesi. Tra quelli più rappresentati si segnalano Grecia, Spagna, Francia, Germania, India, Cina e Brasile. Milano Fashion&Jewels darà anche il via agli altri salone del settore, Micam e Mipel (23-25 febbraio) e Lineapelle (25-27).

Il percorso di visita dell'evento dedicato a gioielli e accessori, si sviluppa in tre padiglioni. Si comincia con Jewellerey, al cui interno saranno presentate le tendenze con un'area speciale, Container of Contemporary Jewels, dedicata al design e all'artigianato contemporaneo. Poi c'è la sezione Fashion Accessories&Apparel, per total look di accessori moda, abbigliamento ready-to-wear e uno spazio speciale dedicato alle Resort Collections. Attenzione anche alla sostenibilità nell'area Exploring Sustainable Fashion, sulla moda slow e indipendente, realizzata in collaborazione con Sfashion Net, la rete fondata da Guya Manzoni e Marina Savarese. Quest'anno sarà presente anche Equo Garantito, l'Associazione che rappresenta la maggior parte degli attori del commercio equo solidale in Italia, oltre a Friend of the Earth, il programma di certificazione sostenibile promosso dalla World Sustainability Organization Srl.

Il padiglione Mfj Delivery è infine dedicato alla presentazione di soluzioni per l'immediate delivery di semilavorati e prodotti finiti nei settori della bigiotteria, gioielleria e tessile. L' obiettivo è offrire ai retailer in visita la possibilità di approvvigionarsi rapidamente di prodotti.

Anche in questa edizione, la formazione gioca un ruolo fondamentale grazie a un programma ricco di talk, workshop e sfilate. Milano Fashion&Jewels è anche partner del XXXV Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti.



