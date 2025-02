Ucciso in panetteria, sospettato è il figlio del gestore

Si indirizzano sul figlio del panettiere le indagini della Squadra Mobile sull'omicidio di Ivan Disar 49 anni, ucraino, ucciso a colpi di pistola in una panetteria di piazza Gambara a Milano nel tardo pomeriggio di sabato mentre è rimasto ferito il connazionale Pavel Kioresko, 26 anni, anche lui raggiunto dai colpi ma che non è in pericolo di vita.



All'origine dell'omicidio e del ferimento sembra esserci stata una banale lite all'interno della panetteria-pasticceria dove si trovava anche un'amica dei due ucraini che è rimasta illesa. L'uomo avrebbe impugnato una pistola calibro 38 e avrebbe sparato indistintamente ai due.

Il figlio del panettiere è ancora ricercato dalla Polizia.





