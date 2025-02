Troppi straordinari, Atm condannata a risarcire 16 tranvieri

Ore di straordinario oltre la soglia consentita e senza un riconoscimento adeguato. La giudice del lavoro Eleonora Palmisani ha condannato Atm, l'azienda per il trasporto pubblico di Milano, al risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica nei confronti di 16 tranvieri. Dal 2008 al 2022 i dipendenti avrebbero superato la soglia delle 250 ore di straordinario previste durante l'anno, "con pesanti ricadute sulla qualità della vita".

La giudice del lavoro ha condannato la società di trasporti, come riportano oggi alcuni quotidiani, al pagamento di somme che oscillano dai 1.700 ai 37 mila euro, a seconda della quantità di ore lavorative sforate e calcolate in base agli anni. Già la Cassazione, nel 2021, aveva stabilito che un eccesso di ore straordinarie, nel tempo, può comportare un danno da usura psico-fisica in violazione del diritto alla tutela della salute.

Tra i sindacati più rappresentativi e Atm è in corso una trattativa di secondo livello, aperta lo scorso settembre che vede tra i temi sul tavolo anche quello dei turni e della conciliazione della vita lavorativa con la sfera privata.





