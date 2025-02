Scala, il sindaco Sala: 'Ora inizia una nuova fase'

Inizia "una nuova fase" per la Scala: il sindaco di Milano lo ha constatato uscendo dal teatro di cui è presidente dopo la riunione di insediamento del nuovo cda in cui hanno fatto il loro ingresso Barbara Berlusconi per la Regione, Marcello Foa e Melania Rizzoli per il Ministero e Diana Bracco per la Camera di commercio. Confermati Giovanni Bazoli per Intesa Sanpaolo, Giacomo Campora per Allianz e Claudio Descalzi per Eni, unico assente, motivo per cui ci sarà una nuova riunione online di ratifica del cda online mercoledì.

Con il nuovo cda entra in carica anche il nuovo sovrintendente Fortunato Ortombina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA