Rider picchiato e rapinato, due 19enni denunciati a Monza

Hanno picchiato e rapinato un rider pakistano sabato in piazza Trento e Trieste a Monza e la Polizia di Stato ha denunciato due 19enni: uno egiziano - regolare, con precedenti di polizia per rapina, anche a bordo treno e con l'uso di coltelli, per furti aggravati e minaccia - e l'altro italiano.

Il rider ha raccontato ai poliziotti che poco prima era stato accerchiato da un gruppo di giovani che gli avevano chiesto una sigaretta. Al suo rifiuto era stato spinto da tre ragazzi e colpito con un pugno sul naso. Gli erano stati presi il cellulare e le sigarette.



Gli agenti hanno controllato i ragazzi presenti ancora in piazza e hanno individuato due di loro che sono stati riconosciuti dalla vittima. Il terzo invece si era già allontanato.

Il pakistano è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Gerardo e ha riportato sei giorni di prognosi. Gli aggressori sono stati denunciati alla Procura di Monza per rapina.



