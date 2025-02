Nasce Osservatorio permanente su sostenibilità sociale dell'AI

Un Osservatorio permanente sulla sostenibilità sociale dell'Intelligenza Artificiale.

L'iniziativa, promossa dal Distretto dei Lions Milano Città Metropolitana, nasce con l'obiettivo di garantire un'analisi costante e approfondita degli impatti sociali, etici e culturali delle tecnologie digitali emergenti. In partnership con l'Osservatorio Metropolitano di Milano, centro studi indipendente, il progetto riunisce esperti di AI, etica, diritto, sociologia, nonché rappresentanti delle principali Università di Milano e provincia, ONG, Ordini professionali e della società civile.

Diversi i temi che saranno esplorati in questo primo anno: gli ambiti di applicazione e impatto dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie intelligenti sulle politiche per la qualità della nostra vita quotidiana; la trasformazione dei mercati economici e del lavoro nel mondo algoritmico fra paure e opportunità; il mondo della salute e le tecnologie AI per la prevenzione e la cura.

L'Osservatorio si è dotato di un comitato tecnico scientifico - formato dai docenti Sonia Stefanizzi (Università di Milano Bicocca), Michele Meoli (Università di Bergamo), Emanuele Pavolini (Università Statale di Milano) e Andrea Sianesi (Politecnico di Milano) - che sarà coordinato dal professor Flavio Ceravolo (Università di Pavia).

"In un periodo storico in cui le tecnologie digitali stanno avanzando a ritmi rapidi, è fondamentale che il loro impatto sulla società sia allineato con principi di sostenibilità sociale", ha dichiarato Rossella Vitali, governatore del Distretto dei Lions Milano Città Metropolitana. "L'iniziativa si pone come un'importante occasione di riflessione collettiva sulle implicazioni sociali e culturali dell'Intelligenza Artificiale, un passo fondamentale verso un futuro tecnologico che sia sostenibile, inclusivo e, soprattutto, umano".



