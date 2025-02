Da Intesa 25 milioni a Vitali per lo sviluppo sostenibile

La crescita sostenibile sempre più al centro dei progetti di sviluppo di Vitali, leader in Italia nel settore delle infrastrutture e dello sviluppo urbano. Una mission che ora si rafforza grazie a finanziamenti per un totale di 25 milioni di euro da parte di Intesa Sanpaolo, nell'ambito dell'impegno del gruppo bancario per accompagnare le imprese nella transizione ambientale e per dare supporto agli investimenti legati al Pnrr.

Grazie al finanziamento ricevuto, Vitali società benefit mira a promuovere sostenibilità e innovazione tramite significativi investimenti per progetti finalizzati allo sviluppo sostenibile, in particolare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la realizzazione di immobili green nel segmento digital.

"Vitali è un'azienda di sviluppo e costruzione, verticalmente integrata, che opera nei settori delle infrastrutture - autostrade, aeroporti, energie rinnovabili ed infrastrutture digitali - e dello sviluppo urbano su larga scala", afferma Alessio Parolari, amministratore delegato di Vitali.

"Nel nostro ruolo di banca di riferimento per la crescita del territorio c'è la volontà di promuovere gli investimenti per lo sviluppo e la competitività delle nostre imprese, con un'attenzione particolare alla sostenibilità come nel caso dell'azienda Vitali", afferma Daniele Pastore, direttore regionale Lombardia nord di Intesa Sanpaolo. "Mettiamo a disposizione delle imprese - aggiunge -risorse finanziarie e strumenti utili per cogliere le opportunità offerte dalle grandi trasformazioni in atto, dalla Transizione 5.0 a quella energetica e digitale fino alle ricadute del Pnrr. Nell'ambito delle specifiche linee di finanziamento S-Loan e Circular Economy, ad oggi abbiamo erogato alle imprese lombarde oltre 2 miliardi di euro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA