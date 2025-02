Contromano sulla A9 per 4 chilometri, anziana provoca incidente

Una donna di 81 anni al volante di una Mercedes Classe A ha guidato per circa 4 chilometri contromano ieri pomeriggio attorno alle 16 lungo l'autostrada A9, tra le uscite di Como centro e il confine di Stato tra Italia e Svizzera. La sua corsa, ha riferito la Provincia di Como, è finita quando si è scontrata in galleria con una Seat Ibiza che andava nella giusta direzione.

Sull'episodio indaga la Polstrada di Como, ma da quanto è stato possibile ricostruire, sembrerebbe che la donna abbia imboccato la A9 in direzione Milano da Como salvo poi invertire la marcia una volta raggiunta la barriera di Grandate, con il risultato di ritrovarsi a guidare contromano.

La sua corsa si è fermata all'interno della galleria "San Fermo", dove la Mercedes ha urtato la Seat Ibiza il cui conducente non ha potuto nulla per evitarla. Tutti fortunatamente illesi, anche se l'anziana è stata ricoverata all'ospedale Sant'Anna in stato confusionale. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per circa 40 minuti con inevitabili ripercussioni sulla viabilità.



