Trovati con cinque chili di hashish, tre arresti a Milano

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due italiani di 18 e 19 anni, entrambi con precedenti, e un albanese di 25 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in quanto sono stati trovati in possesso complessivamente di cinque chili di hashish I poliziotti della Squadra Mobile di Milano ieri hanno svolto un servizio di contrasto allo spaccio di droga in zona Porta Romana quando, in serata, hanno visto una vettura fermarsi in viale Bligny: due persone sono salite a bordo per scendere dopo pochi metri. I poliziotti hanno controllato i due e uno, un 22enne italiano, ha ammesso di aver appena acquistato 5 grammi di hashish dal conducente che, a quel punto, è stato fermato in viale Toscana e controllato da un altro equipaggio della Sesta Sezione della Squadra Mobile. Il 19enne italiano alla guida aveva con sé 970 euro e 34 grammi ed è stato arrestato.

Gli accertamenti hanno portato a uno stabile in via Gaeta dove era custodita presumibilmente la droga. Gli agenti hanno notato due persone entrare e dirigersi verso una porta blindata e aprirla. I poliziotti li hanno fermati e hanno trovato 24 buste con circa 885 dosi di hashish (oltre quattro chili) 1.500 euro e materiale per il confezionamento.



