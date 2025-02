Polizia sequestra discoteca abusiva allestita in un ristorante

C'erano 50 persone al piano terra e 200 nel seminterrato che ballavano. Per questo la Polizia di Stato ha posto sotto sequestro preventivo il ristorante Canteen in via Archimede a Milano. La chiusura arriva dopo un'attività dei poliziotti del Commissariato Monforte Vittoria che, fingendosi clienti, avevano già rilevato infrazioni e comminato sanzioni.

La notte scorsa i poliziotti con agenti della Divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura, vigili del fuoco, personale di Ats e Siae, hanno nuovamente controllato il ristorante. Verso mezzanotte i poliziotti sono entrati nel locale affollato da clienti e, scesi al piano seminterrato, hanno visto persone ai tavoli e che ballavano mentre un dj trasmetteva musica dalla consolle nei pressi di un banco per la somministrazione di cocktail. Dopo circa un'ora altri agenti hanno fatto ingresso nel locale al cui interno era difficile muoversi.

A tutela dell'incolumità dei presenti, considerata la criticità della situazione e vista la reiterazione della violazione dell'art 681 del Codice penale ("apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo"), i poliziotti hanno sequestrato il locale.

I vigili del fuoco, riscontrate violazioni in materia di sicurezza antincendio, hanno disposto la diffida ad esercitare attività di pubblico spettacolo. Il personale di Ats ha emesso un provvedimento di chiusura dell'attività di preparazione, somministrazione e vendita di alimenti per diverse violazioni igienico-sanitarie fino al ripristino delle non conformità. Gli agenti della Divisione amministrativa sociale della Questura, infine, procederanno a contestare l'attività di addetti ai servizi di controllo non autorizzata.

La clientela è stata fatta uscire regolarmente e senza tensioni dal locale.



