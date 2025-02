Nuova casa Ail accoglie malati oncoematologici lontani da casa

Una casa per chi si sta curando lontano da casa. E' la nuova residenza di Ail Milano per i pazienti ematologici e le loro famiglie inaugurata a Vimodrone, in provincia di Milano. La struttura è posizionata vicino ai principali dipartimenti di Ematologia della città. La nuova casa va ad aggiungersi alle altre 14 case-alloggio dell'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, già a disposizione dei malati di tumore del sangue, ed è parte del progetto 'Ail Accoglie. Una Casa per chi è in cura'. Con questa nuova struttura la capacità complessiva di accoglienza delle case Ail tra Milano, Monza e la Brianza aumenta del 30%.

La nuova residenza è progettata per ospitare degenze prolungate e si sviluppa su 600 metri quadrati. All'interno ci sono sei appartamenti indipendenti per 16 posti letto, una sala polifunzionale e spazi comuni per la socialità.

"Ogni giorno constatiamo quanto l'impatto della migrazione sanitaria si ripercuota pesantemente sulle vite dei pazienti già provati dallo stress emotivo della loro malattia - ha spiegato Federica Fiorani, presidente di Ail Milano Monza Brianza - È un fenomeno che coinvolge l'intero nucleo familiare a livello psicologico, economico, relazionale, lavorativo e scolastico. E il nostro obiettivo è far sì che nessun paziente, affetto da un tumore del sangue, debba mai dover rinunciare alle migliori cure possibili, o debba interromperle, per motivi economici" La residenza offrirà anche un servizio di accompagnamento gratuito alle terapie in day hospital verso tutti i dipartimenti di Ematologia della zona e un servizio di supporto psicologico gratuito per i malati e per i loro caregiver.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA