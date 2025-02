Truffa del falso Crosetto, indagato ha precedenti gravi

Risulta avere gravi precedenti per fatti di droga, da verificare se per narcotraffico, uno dei due indagati intestatari dei conti olandesi bloccati e nei quali sono stati trovati poco meno di un milione di euro di Massimo Moratti, truffato dal gruppo che ha preso di mira imprenditori facoltosi spendendo il nome del ministro Guido Crosetto e chiedendo grosse cifre per pagare riscatti per liberare inesistenti giornalisti rapiti in Medio Oriente. Anche l'altro indagato, anche lui olandese, ha precedenti ma più lievi. Si è saputo, poi, che il gruppo aveva chiesto a Moratti quasi un altro milione di euro, ma lui ha denunciato.



