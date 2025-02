Pm Milano, archiviare Fedez sull'aggressione a Iovino

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di Fedez per rissa e lesioni in merito al presunto pestaggio subito da Cristiano Iovino, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile dell'anno scorso in via Traiano, a Milano.

Un'aggressione mai denunciata dal personal trainer dei vip, che era stato affrontato sotto casa da un gruppo di persone scese da un van, tra le quali ci sarebbe stato anche il rapper. Lo scorso maggio, Fedez e Iovino avevano raggiunto un accordo transattivo. Sulla richiesta dei pm dovrà decidere un gip. In sostanza, la pm Michela Bordieri ha chiesto l'archiviazione della posizione di Fedez perché, da quanto si è saputo, per l'accusa di lesioni manca la denuncia e per quella di rissa è stato ricostruito che il rapper non è intervenuto direttamente ma, in pratica, sarebbe rimasto a guardare.

Fedez era stato iscritto per la rissa in discoteca che era avvenuta nelle ore precedenti, proprio dopo una lite tra il cantante e Iovino, e per il successivo pestaggio ai danni del personal trainer a cui avrebbe preso parte, assieme tra gli altri a Christian Rosiello, ultrà rossonero e suo bodyguard all'epoca. L'episodio dell'aggressione a Iovino, infatti, è contestato a diversi ultrà della Sud milanista, tra cui Rosiello, nell'elenco di fatti, tra cui pure estorsioni, dell'imputazione di associazione per delinquere capeggiata, stando alle indagini sulle curve di San Siro, da Luca Lucci. In questa inchiesta, che a fine settembre scorso portò a 19 arresti, il rapper non è indagato, anche se dagli atti, tra cui tante intercettazioni, erano venuti a galla i suoi stretti rapporti con Lucci, suo amico.

La "violenta aggressione" ai danni del personal trainer che era in lite col rapper, e a cui prese parte Rosiello, si legge negli atti dell'inchiesta sugli ultras, "fa emergere come il 'capitale' di violenza del sodalizio" della Sud milanista "venisse utilizzato, di volta in volta, a seconda di richieste anche non direttamente collegate con le vicende dello stadio".A fine maggio scorso, si era saputo che, con un accordo firmato alla presenza dei loro legali, Fedez e Iovino avevano siglato la pace. A verbale, lo scorso novembre, il personal trainer ha raccontato agli investigatori della Squadra mobile che "sì, c'è stato un accordo economico, ho ricevuto un assegno di 10 mila euro".



