Per i gatti gli italiani spendono fino a 300 euro al mese

Agli italiani piacciono i gatti e per curarli e coccolarli sono pronti a spendere. Nei soli punti vendita Coop Alleanza 3.0 il giro d'affari lo scorso anno, hanno spiegato dalla cooperativa nell'imminenza della giornata nazionale del gatto il 17 febbraio, è stato di quasi 40 milioni di euro.

Secondo una indagine Eurispes dello scorso anno, il 37,1% degli italiani che possiede un animale ha scelto un micio (solo il cane al 41,8% lo batte nelle preferenze). Il 20,3% di loro spende per curare il proprio gatto meno di 30 euro al mese, il 60% fra trenta e 100 euro ma c'è anche una percentuale del 20% che spende fra i cento e i 300 euro al mese.

Nei negozi di Coop Alleanza 3.0 - che includono anche 20 punti Amici di Casa Coop stand alone shop o shop in shop - sono stati venduti 25 milioni di prodotti, fra accessori e cibo. In particolare 21 milioni di confezioni di alimenti (19 milioni di alimento umido, 2,8 milioni secco e 1,75 milioni di snack e alimenti funzionali) di cui 9 milioni a marchio Coop (5,5 milioni di umido e 1 milione di secco).

Per gli accessori sono stati venduti 1,3 milioni di pezzi, soprattutto lettiere: 700mila lettiere assorbenti (305mila Coop), 314mila agglomeranti (273mila Coop). Ma soprattutto fra le 260 mila lettiere biodegradabili gli amanti dei gatti hanno scelto 250mila a marchio Coop.

Sono 35 mila i prodotti per la cura, di cui 15.600 antiparassitari e 19 mila fra salviette, guanti e rotoli per la cura del pelo.

Ma non mancano i giochi con 24 mila pezzi, fra cui vince il classico topolino di pezza. seguito dalla pallina.



