Ora con i droni si trattano riso e vite, i test in Lombardia

La Lombardia è la prima Regione d'Italia a sperimentare l'uso di droni per effettuare trattamenti fitosanitari sulle colture. I test verranno condotti su vite e riso nelle province di Sondrio, in Valtellina, e Pavia, in Lomellina.

"Si tratta - spiega l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi - del perfetto esempio di come intendiamo l'agricoltura del futuro. Un settore che utilizza il meglio di ciò che la tecnologia offre per trovare strategie alternative a quelle attualmente disponibili".

In questo modo, "si potrà riuscire a ottimizzare il lavoro e proteggere le coltivazioni dall'attacco dei parassiti, ottenendo cibo più sano e riducendo l'impatto ambientale con un utilizzo da 5 a 10 volte in meno di principi attivi".

L'attività sperimentale sulla vite si svolgerà all'interno dell'azienda agricola La Castellina della Fondazione Fojanini di Sondrio, in un vigneto terrazzato di circa mezzo ettaro a 325 metri di altezza. Con i droni, saranno eseguiti trattamenti fitosanitari per il contenimento di due delle principali malattie della vite, la peronospora e l'oidio, o 'mal bianco'.

"L'uso dei droni per i trattamenti fitosanitari - prosegue Beduschi - rappresenta una svolta per la viticoltura, soprattutto in contesti difficili dove l'accesso ai mezzi meccanici è impossibile. Grazie a questa tecnologia, possiamo ridurre drasticamente la dispersione di fitofarmaci, limitare l'esposizione diretta degli operatori e ottimizzare i tempi di intervento, migliorando così l'efficacia del trattamento e la sostenibilità".

Per quanto riguarda i test sul riso, l'attività si svolgerà in Lomellina a Rosasco, nel Pavese, alla Società Agricola Quaglia, dove saranno eseguiti trattamenti fitosanitari destinati al contenimento delle principali infestanti del riso su due aree di 5 e 3,3 ettari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA