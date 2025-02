Morta a Milano la ceramista Rosanna Bianchi Piccoli

La ceramista Rosanna Bianchi Piccoli, conosciuta a livello internazionale per essere stata una delle prime donne ad esporre opere nel settore, è morta a 95 anni a Milano. Ne ha dato notizia la famiglia. Tutt'ora le sue ceramiche - ne ha realizzate centinaia - sono esposte al Triennale Design Museum.

Rosanna Bianchi Piccoli è nata nel 1929 nel capoluogo lombardo. Dopo la formazione al liceo artistico con Guido Ballo e all'Accademia di Belle Arti di Brera alla scuola di Carlo Carrà e Mauro Reggiani, inizia a viaggiare per approfondire studi ed esperienze nell'ambito della ceramica. Dal 1951 al 1963 visita botteghe artigiane e fabbriche di ceramica, studi d'artista ed i più importanti musei d'Europa.

Viaggia a est in Germania, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, e da lì raggiunge l' Austria. Trascorre lunghi periodi in nord Europa: in Danimarca, Svezia, Finlandia, e Norvegia. Viaggia anche in Francia, Spagna e Svizzera, Olanda e Belgio. Intanto studia la tradizione della ceramica italiana, quella colta e quella popolare. Tra il 1957 e il 1963 svolge un'attività di ricerca socio-etno-antropologica, un lavoro sperimentale di gruppo (un progetto pilota) in Abruzzo, Marche e Sicilia.

Tra le principali mostre: Concorso Internazionale delle Ceramiche di Faenza, Triennale di Milano, Esposizione Internazionale della Ceramica di Praga, Mostra d'Arte Contemporanea a Helsinki, Copenhagen, Oslo, Goteborg e Stoccolma. E ancora alla XXXVI Biennale Internazionale di Venezia nel 1972.



