Milano-Cortina, Fontana: 'Opportunità per tutto il territorio'

"Milano Cortina rappresenta un'opportunità per tutto il territorio, un volano per gli investimenti. Un evento che lascerà in eredità infrastrutture e un patrimonio immateriale importante, ma anche un'occasione per valorizzare le eccellenze locali dal punto di vista sportivo, turistico, culturale e tecnologico". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto oggi a Sondrio con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'evento 'Verso Milano Cortina 2026' organizzato e promosso da Provincia, APF Valtellina e Regione in collaborazione con Polisportiva Albosaggia e Comune di Sondrio.

"L'aspetto peculiare delle Olimpiadi invernali è la sua diffusione territoriale - aggiunge Fontana - grazie alla quale verranno coinvolti direttamente, oltre al capoluogo, anche un'altra vasta parte dei territori lombardi, in particolare la Valtellina. In questo contesto, il ruolo di Regione Lombardia è cruciale per garantire una visione strategica, capace di dispiegare appieno tutte le opportunità legate all'evento". In quest'ottica, la visione di Regione Lombardia, incentrata sulla promozione di sinergie virtuose tra pubblico e privato, è risultata ancora una volta vincente. "Fin dall'inizio - ha detto il governatore - abbiamo condiviso qualsiasi iniziativa inerente le Olimpiadi con tutto il partenariato economico, sociale ed istituzionale che aderisce al 'Patto per lo Sviluppo', che rappresenta la sede privilegiata della concertazione pubblico-privato per le politiche strategiche. Questo modello di collaborazione e condivisione è stato la chiave dei primati raggiunti finora dalla Lombardia e risulterà efficace anche per le Olimpiadi".

Fontana ha anche ricordato il recente accordo con i sindacati e le associazioni di categoria per la diffusione delle 'Linee di indirizzo per la sicurezza nei cantieri delle grandi opere': "È uno strumento per sollecitare le stazioni appaltanti delle opere relative a Olimpiadi, PNRR e Piano Lombardia a un'attenzione particolare ai lavoratori e alla loro sicurezza".



