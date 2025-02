'Mi meraviglio di me!", teatro che elimina distanza con pubblico

Affrontare temi comuni a tutti con umorismo e leggerezza con improvvisazioni per entrare in un clima confidenziale col pubblico creando situazioni comiche per svelare buffe fragilità e raggiungere una maggiore conoscenza di sé e dell'altro facilitando i rapporti personali e facendo emergere potenzialità nascoste nel quotidiano. Questo l'obbiettivo del monologo di Gabriella Franchini "Mi meraviglio di me!", della compagnia teatrale Quarta Parete 2.0, in scena sabato 22 febbraio alle 21 allo Sporting di Milano2 a Segrate.

L'attrice Gabriella Franchini ha un lungo percorso professionale spaziando dal teatro classico, nei teatri stabili, a quello contemporaneo. Negli ultimi anni ha portato in tournée per molte stagioni il monologo comico "La Bruttina stagionata" per la regia di Franca Valeri con cui ha lavorato in sei spettacoli. Al cinema sempre in questi anni ha lavorato con Maccio Capatonda in "Italiano medio" e nella serie "Alex & Co." in onda su Disney Channel.



