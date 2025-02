In incendio a Milano i vigili hanno usato lo 'smoke stopper'

Nel domare l'incendio di uno stabile di largo Fatima a Milano che ha interessato un appartamento e ha comportato l'evacuazione dell'intero edificio con 16 persone rimaste intossicate, è stato utilizzato il cosiddetto "smoke stopper", un sistema innovativo dei vigili del fuoco per far fronte agli incendi che esplodono all'interno di ambienti chiusi.

L'obiettivo - spiegano gli stessi vigili - è quello di evitare che i fumi prodotti dalla combustione si propaghino in eccesso all'interno dello stabile, confinandoli nell'area interessata e consentendo una evacuazione più agevole com'è avvenuta ieri nel corso delle operazioni in largo Fatima.





