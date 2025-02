Giovani e web, Fondazione Carolina apre centro a Milano

"Occorre creare una cultura che accompagni all'uso consapevole del web. Perché una rete affidabile e costruttiva è interesse di tutti, ma bisogna prima trovare una sinergia reale e concreta.

Tutti gli attori sociali hanno compiti e responsabilità di fronte a questo nuovo mondo comunicativo". Lo ha detto il direttore di Famiglia Cristiana, don Stefano Stimamiglio, introducendo oggi all'Auditorium don Giacomo di Milano il convegno 'Non è il safer internet day - Giovani, disturbi digitali e linguaggi, quali soluzioni?' organizzato dal settimanale con Fondazione Carolina, Centro internazionale Studi Famiglia (Cisf) e Ucsi Lombardia.

L'obiettivo era mettere a sistema percorsi e strumenti utili a favorire concretamente un'inversione di tendenza rispetto ai crescenti episodi di violenza e dipendenza online, proprio a conclusione della settimana del Safer Internet Day. Di fronte a oltre trecento giornalisti, in presenza e in collegamento, sono intervenuti parlamentari, specialisti e rappresentanti delle piattaforme Google, Meta e Tik Tok. Fondazione Carolina nel corso dell'incontro - ancora visibile online sul sito famigliacristiana.it e realizzato con il supporto Wind Tre - ha annunciato la creazione nel cuore di Milano di una nuova casa dedicata ai ragazzi, il Centro Re.Te., che sarà dedicato al Recupero Terapeutico a fronte dei disagi giovanili.

"Aiutateci a illuminare la giusta strada vero il benessere digitale delle nuove generazioni!", è stato l'appello di Paolo Picchio, presidente onorario di Fondazione Carolina, che ha ripreso il messaggio lasciato dalla figlia Carolina, prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia: "Le parole fanno più male delle botte, cavolo se fanno male...".



