Carlo Filangeri è il nuovo amministratore delegato di Italtel. Ingegnere elettronico con oltre 25 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni, Filangeri ha guidato FiberCop dal marzo del 2021 al giugno del 2024 e subentra a Benedetto Di Salvo, alla guida di Italtel negli ultimi tre anni.

"Sono orgoglioso di assumere la guida di Italtel, azienda che da oltre 100 anni contribuisce in modo importante alla crescita industriale e tecnologica del Paese - afferma il manager - e di cui condivido i valori che ha nel Dna: competenza, innovazione ed attenzione al cliente". ""Intendo partire da qui e dalla rilevante esperienza maturata nel contesto multinazionale - prosegue - per consolidare e accelerare la digitalizzazione e lo sviluppo dei nostri clienti in Italia e all'estero". "Italtel - sottolinea Filangeri - ha capacità ingegneristiche riconosciute dal mercato sui temi di progettazione, sviluppo e realizzazione di infrastrutture di rete e di soluzioni tecnologiche innovative, un solido ecosistema di partner, capacità di progettare ed erogare servizi avanzati e 'managed' e vanta un'offerta che copre i temi più avanzati della trasformazione digitale quali networking e 5G, hybrid cloud, cybersecurity, automation e Ai".

Italtel è controllata al 71,38% da Nextalia attraverso il fondo Nextalia Credit Opportunities e per il restante 28,62% da Clessidra, attraverso il fondo Clessidra Restructuring Fund.





