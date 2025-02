Ancora aperta una sola metro a Milano per sciopero Al Cobas

Così come tra le 8.45 alle 15, terminata la seconda fascia di garanzia per lo sciopero di 24 ore del sindacato Al Cobas anche dopo le 18 a Milano è rimasta aperta solo la linea 5 (Lilla) della metropolitana. Chiuse invece le linee 1 (Rossa), 2 (Verde), 3 (Gialla) e 4 (Blu). Lo rende noto Atm, la società dei trasporti pubblici. L'azienda sottolinea anche maggiori tempi di attesa alle fermate di tram, bus e filobus.

Nel capoluogo il traffico della giornata è stato ed è piuttosto intenso con disagi soprattutto sulle circonvallazioni e in queste ore anche per i lavoratori che stanno tornando a casa.

Tra le motivazioni dello sciopero "la liberalizzazione, privatizzazione e le gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm" e le richieste di "reinternalizzazione dei servizi di Trasporto pubblico locale in appalto e/o subappalto" e di garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, per piani aziendali d'assunzione e un aumento di 150 euro netti per tutti i dipendenti.



