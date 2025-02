Allianz spegne la Torre a Milano per M'illumino di meno

Allianz conferma l'impegno verso la sostenibilità ambientale: anche quest'anno per 'M'illumino di Meno' e per 'Earth Hour-Ora della Terra' si spegneranno simbolicamente la Torre della multinazionale a Milano e la sede di Trieste.

Domenica per la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa dalla popolare trasmissione Caterpillar e Rai Radio2, si spegneranno luci e insegne nel grattacielo più alto d'Italia per numero di piani (50) del capoluogo lombardo. Sabato 22 marzo, per l'iniziativa internazionale Earth Hour-Ora della Terra del Wwf, saranno spente sia la Torre a Milano sia la sede di Trieste. A livello internazionale, la società inviterà i suoi 157.000 dipendenti nel mondo a spegnere almeno una lampadina ciascuno, puntando sulla forza dell'impatto collettivo delle azioni individuali.

Anche l'Allianz Arena - stadio dall'architettura unica e uno dei simboli della città di Monaco - parteciperà all'evento chiudendo le sue luci per 60 minuti.

"Spegnere simbolicamente le luci delle nostre sedi non è solo un gesto di sensibilizzazione, ma un richiamo all'azione concreta per il futuro del nostro pianeta. Crediamo fermamente che ognuno di noi possa fare la differenza, e continueremo a investire in soluzioni sostenibili per ridurre l'impatto ambientale e promuovere un futuro a impatto zero", ha spiegato Daniela Pellegrino, Sustainability Lead Italia della multinazionale.



