Incendio in un palazzo a Milano, 16 in ospedale

Un incendio ha coinvolto nella serata di ieri 16 persone, tutte portate in ospedale, residenti in un palazzo di cinque piani con 15 appartamenti di via Fatima, in zona Giambellino a Milano. La più grave è una persona trasportata all'ospedale Niguarda.

Sul posto sono state inviate sei ambulanze e numerosi mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.

Il paziente più grave coinvolto nell'incendio della tarda serata di ieri in Largo Fatima a Milano è un uomo di 53 anni che versa in condizioni critiche all'Ospedale Niguarda.

L'incendio - spiegano i vigili del fuoco - è divampato al piano rialzato di un condominio popolare di cinque piani ed è rimasto circoscritto grazie anche al tempestivo intervento delle squadre di via Darwin e della sede centrale.

Altre 15 persone, a causa dei fumi e dei gas inalati, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. Fra questi tre disabili e tre bambini. Le loro condizioni non preoccupano.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato allo sviluppo delle fiamme.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area si sono concluse intorno alle 3.30 del mattino. Sono stati 25 i Vigili del fuoco impegnati con sei mezzi.



