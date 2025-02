Viaggerà nel Bresciano il primo treno a idrogeno d'Italia

I test e le attività di collaudo per l'avvio del servizio, previsto entro il primo semestre 2026, sono già in corso. Entrerà in servizio sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, in Valcamonica, il primo treno a idrogeno d'Italia. Arrivato nel Bresciano dal circuito di prova di Salzgitter (Germania), il nuovo convoglio è stato presentato oggi a Rovato e fa parte del progetto H2iseO, che mira a realizzare nel territorio bresciano la prima Hydrogen Valley italiana.

"La Lombardia si conferma locomotiva del Paese, terra di primati e di eccellenze, sia per quanto riguarda la prima Hydrogen Valley, sia per la messa in funzione del primo treno alimentato interamente a idrogeno - commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana -. Il percorso di modernizzazione nei trasporti e nelle infrastrutture prosegue all'insegna della sostenibilità. Oggi tocchiamo con mano un nuovo servizio offerto ai cittadini che contribuisce a migliorare l'efficienza del trasporto ferroviario, in un'area in cui inizia un serio percorso di decarbonizzazione. Negli ultimi anni abbiamo investito 1,7 miliardi di euro per 214 nuovi treni che daranno forte slancio al settore ed entro il prossimo anno la Lombardia potrà contare su una flotta totalmente rinnovata. Anche per questo saranno fondamentali i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria".



