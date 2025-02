Si barrica in casa e minaccia di darsi fuoco per un processo

Un uomo si è barricato un casa minacciando di darsi fuoco, per evitare di essere processato. È accaduto questa mattina a Monza, in via Vespucci.

Quando gli agenti della Polizia di Stato hanno suonato alla sua porta per portarlo in tribunale per la celebrazione dell'udienza con rito direttissimo, a seguito di un arresto per danneggiamento aggravato all'interno di una struttura sanitaria, lui si è chiuso dentro, minacciando di appiccare un incendio.

Il Questore di Monza Salvatore Barilaro ha quindi fatto intervenire sia un negoziatore che uno psicologo della Polizia di Stato. Dopo circa un'ora di trattative, quando l'uomo ha desistito, una squadra della Polizia è entrata nell'appartamento e lo ha bloccato e portato in ospedale perché aveva in mano un coltello da cucina di circa 30 centimetri e si era provocato alcuni tagli sulle braccia.



